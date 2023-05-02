عرض باهت لِأشبال “الخضر” ومُدرّب بلا حلول

مُنِيَ المنتخب الوطني أشبال لِكرة القدم مساء الثلاثاء بِخسارة ثقيلة، نتيجتها ثلاثة أهداف لِصفر أمام نظيره السنيغالي.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، ضمن إطار الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة. تحت إدارة حكم الساحة الجنوب إفريقي جيلي تشافاني.

واهتزّت شباك حامي العرين ماتياس حماش حارس المنتخب الوطني أشباب بِثلاثة أهداف سنيغالية، في الوقت بدل الضّائع (45+4)، والدقيقة الـ 61 (من ركلة جزاء)، و الـ 86.

ووظّف الناخب الوطني رزقي رمان في هذه المباراة 3 لاعبين جدد أشركهم أساسيين، وهما: المدافع آدم حسين عروس، ومتوسّط الميدان علاء الدين ليمان، والمهاجم عصام يزيد.

وقدّم صغار “الخضر” مستوى فنيا باهتا، حيث غاب التنسيق بين الخطوط الثلاثة، وحسن الانتشار، والضّغط على المنافس، والمبادرة بِشنّ الهجومات الخطيرة. أمام منتخب سنيغالي أجاد تسيير المباراة، وأظهر أنه مُرشّح لِافتكاك اللّقب الإفريقي. هذا دون إغفال تجاهل الحكم لِبعض اللقطات التي كان يُمكن أن تُغيّر مجرى اللّعب، على غرار عرقلة المهاجم الجزائري شاهين شتيوي داخل منطقة عمليات السنيغال في الشوط الأوّل.

وينبغي للمدرب رمان أن يجتهد في إيجاد الحلول، لِأن تكرار سيناريو هذه المباراة لاحقا، سي،كون مرادفا لِعدم بلوغ الهدف، المُتمثّل في التأهّل لِنصف النّهائي، وحجز تذكرة المشاركة في مونديال الأشبال.

وعن الفوج الأوّل ذاته، وفي مباراة تُجرى بِالميدان نفسه سهرة الإثنين، يتبارى أشبال الصومال مع نظرائهم من الكونغو برازافيل.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- السنيغال 6ن

2- الجزائر 3ن

3- الكونغو برازافيل 0ن (ناقص مباراة)

4- الصومال 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المبرمجة مواجهتَيها سهرة الجمعة المقابلة، يُواجه زملاء متوسّط الميدان يوسف بلقايد الكونغو برازافيل بِملعب براقي. وتتبارى السنيغال مع الصومال، بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (ثلاث مجموعات) لِربع نهائي “كان” أقلّ من 17 سنة، فضلا عن أحسن منتخبَين يحوزان الرّتبة الثالثة.