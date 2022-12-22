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رياضة

عرض بمليون دولار لميسي مقابل بشت التتويج

عمر سلامي
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عرض بمليون دولار لميسي مقابل بشت التتويج
ح.م
ليونيل ميسي خلال ارتدائه البشت العربي

عرض العماني أحمد البرواني على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مليون دولار مقابل البشت الذي ارتداه خلال رفعه كأس العالم.
وقال عضو مجلس الشورى السابق، العماني أحمد البرواني، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: ” صديقي ميسي..من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـ كأس العالم قطر2022.

وأضاف: ” أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يلبسك البشت العربي رمز الشهامة والحكمة”.

وتابع: “ميسي أعرض عليك مليون دولار مقابل أن تعطيني ذلك البشت”.

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، “البشت” للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا لأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022.

وألبس الشيخ تميم “البشت” لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا والتتويج بكأس العالم.

وشهدت محلات حياكة البشت، نشاطا كبيرا، حيث تضاعفت مبيعاتها، بعد انتشار صورة ميسي وهو يرتدي البشت العربي.

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