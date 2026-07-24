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الجزائر

عرض ترويجي .. رحلة الجوية الجزائرية نحو كوالالمبور ابتداء من 112 ألف دينار!

إيمان كيموش
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عرض ترويجي .. رحلة الجوية الجزائرية نحو كوالالمبور ابتداء من 112 ألف دينار!

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية عرضا ترويجيا جديدا على رحلاتها نحو العاصمة الماليزية كوالالمبور، بأسعار تبدأ من 112 ألف دينار جزائري، في إطار عروضها الموجهة لزبائنها.

وأوضحت الشركة، في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن العرض يشمل الرحلات بين الجزائر العاصمة وكوالالمبور، حيث يبدأ السعر من 112 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 3,300 رينغيت ماليزي، مع احتساب الرسوم.

وأضافت الجوية الجزائرية أن فترة صلاحية العرض تمتد من 18 سبتمبر 2026 إلى 27 مارس 2027، مشيرة إلى أن الاستفادة منه تبقى خاضعة للشروط والأحكام المعمول بها.

ودعت الشركة الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى الحجز عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال وكالاتها التجارية.

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