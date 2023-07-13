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رياضة

عرض جديد لِانتداب محرز وهذه هي تفاصيله

علي بهلولي
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عرض جديد لِانتداب محرز وهذه هي تفاصيله
ح.م

طرأ جديد بِخصوص النّجم الجزائري رياض محرز والسّوق الصيفية الحالية لِانتقالات اللاعبين.

ويرتبط الجناح محرز (32 سنة) مع نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وقدّمت إدارة نادي الأهلي السعودي عرضا جديدا، فحواه شراء عقد الدولي الجزائري بِمبلغ 35 مليون أورو، ومنح محرز أجرة سنوية قيمتها 30 مليون أورو، أي ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليا في فريق “الأزرق السّماوي”. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “ثي أتليتيك” البريطانية، الخميس.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن إدارة نادي مانشستر سيتي غير مُتحمّسة لِتسريح محرز، بعد استلامها العرض السعودي الجديد.

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