عرض حال حول الخدمات الجامعية أمام لجنة البرلمان

قريشي يؤكد أن الرقمنة ركيزة أساسية في القطاع

قدم المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي، الأحد، عرضا أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني حول إجراءات الديوان لتحسين نوعية الخدمات. وخلال العرض، أوضح قريشي أن “عدد الطلبة المقيمين بلغ 438940 من بينهم 4354 طالب أجنبي عبر 423 إقامة جامعية حيز الخدمة”، مشيرا إلى مواصلة العمل في سياسة “صفر ورق” لتحسين القطاع ونوعية خدماته.

وأضاف أن “19 إقامة دخلت حيز الخدمة خلال الدخول الجامعي 2023-2024 بطاقة استيعاب تقدر بـ31500 سرير”.

وبالمناسبة، أكد قريشي أن الرقمنة تعد “ركيزة أساسية” في القطاع، مستعرضا المنصات الرقمية المعتمدة لتسهيل عملية خدمة الطالب الجامعي وهي منصة الإحصائيات العامة المتعلقة بجوانب التسيير، منصة الإيواء، منصة مراقبة الدخول إلى الإقامة الجامعية، منصة المنحة الجامعية، منصة إدارة ومتابعة الإطعام ومنصة حافلتي.

كما ينتظر استحداث منصة مخصصة لبيع تذاكر الإطعام إلكترونيا ستدخل حيز الخدمة بداية من الـ10 من شهر ديسمبر الجاري، ومنصة أخرى للانشغالات الخدماتية قريبا، حسب ذات المسؤول.

وفيما يتعلق بالإطعام، أشار قريشي خلال عرضه إلى أن العدد بلغ 120 مطعما مركزيا و463 مطعم مدمج، إلى جانب توفير 378 وحدة طبية و199 سيارة إسعاف.

وبخصوص ملف النقل، ركز العرض على الاستعانة بعملية الرقمنة بعد اعتماد نظام الدفع بالبطاقة الذهبية من أجل تسديد اشتراكات النقل الجامعي، حيث تم تسجيل 820970 اشتراك، في حين تم إحصاء 5855 حافلة قيد الخدمة تعمل عبر 64 مديرية خدمات جامعية بمعدل حافلة لكل 140 مشترك.