-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عرض خرافي جديد من باريس سان جيرمان لمبابي

سليم.ع
  • 410
  • 0
عرض خرافي جديد من باريس سان جيرمان لمبابي

تواصل إدارة باريس سان جيرمان، محاولاتها الحثيثة من أجل إقناع النجم كليان مبابي بتجديد عقده مع النادي، حيث قدمت له هذه هذه المرة عرضا خرافيا..
وكشفت صحيفة “لو باريزيان”، أن إدارة النادي الباريسي عرضت على مبابي، التوقيع على عقد لمدة موسمين، وبراتب سنوي يقدر بـ 50 مليون يورو، مع حوافز مالية أخرى بقيمة 100 مليون يورو.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويتمتع النجم الفرنسي باهتمام متزايد من ريال مدريد، للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

مقالات ذات صلة
بوقرة: “نعاين لاعبين جدد والمناصب في المنتخب ستكون غالية”

بوقرة: “نعاين لاعبين جدد والمناصب في المنتخب ستكون غالية”

بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

الإعلام الكاميروني: الصحف الجزائرية تسخر من سونغ وتصف تجربته بالكارثية

الإعلام الكاميروني: الصحف الجزائرية تسخر من سونغ وتصف تجربته بالكارثية

مبولحي يعاني في الدوري السعودي

مبولحي يعاني في الدوري السعودي

دعوات لإنصاف فتحي نورين بعد خلط الرياضة بالسياسة

دعوات لإنصاف فتحي نورين بعد خلط الرياضة بالسياسة

بن دبكة هدافا ويفوز برباعية على مبولحي

بن دبكة هدافا ويفوز برباعية على مبولحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد