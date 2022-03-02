عرض خرافي جديد من باريس سان جيرمان لمبابي

تواصل إدارة باريس سان جيرمان، محاولاتها الحثيثة من أجل إقناع النجم كليان مبابي بتجديد عقده مع النادي، حيث قدمت له هذه هذه المرة عرضا خرافيا..

وكشفت صحيفة “لو باريزيان”، أن إدارة النادي الباريسي عرضت على مبابي، التوقيع على عقد لمدة موسمين، وبراتب سنوي يقدر بـ 50 مليون يورو، مع حوافز مالية أخرى بقيمة 100 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويتمتع النجم الفرنسي باهتمام متزايد من ريال مدريد، للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.