عرض “دوّار العميان”.. حينما يعمى البصر وتفقد البصيرة نورها

تواصلت عروض داخل المنافسة ضمن المهرجان المحلّي الثقافي للمسرح المحترف بسيدي بلعبّاس، حيث كان الجمهور يوم 8 ديسمبر 2023، على موعد من الكوميديا السّوداء في العرض الثّاني “دوار العميان” عن جمعية تيارتو شباب لولاية تيارت.

يعدّ العمل اقتباس من رواية جورج هربرت “بلد العميان” لكن برؤية مسرحية، اعتمد فيها المخرج وكاتب النّص يحياوي محمد مصطفى، على رمزية العمى، كما عالج فيه فريق المسرحية فكرة بسيطة، وهي الوقوف أمام النّور أو ضد من يرى الأشياء ببصيرة قبل البصر، من أجل تغيير الأشياء إلى الأحسن.

تتمحور قصّة العرض على دوار من العميان يحكمهم أعمى يغيب فيه الضّمير والبصيرة قبل الأبصار، لذا يقف أهله ضد كلّ تغيير لكي تبقى الأشياء على حالها، العيش في الظّلام، لكن فجأة يصل إليها شاب، يبصر وهو ما لا ينتظره سكّان الدّوار لأنّهم يعتقدون فيه تغيير الوضع و هو ما لا يتماشى مع وضعهم، فيقرّرون سجنه وعقابه بسلبه لبصره لكي يصبح مثلهم، ومن هنا تبدأ أحداث القصّة، خاصّة حينما يقترب من بنت الحاكم نهلة ويقع في حبهّا، ويقرّران الهروب من هذا الدّوار الذي يسكنه الظّلام بحثا عن النّور. لكن تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن كما يقال، حينما يكتشف أهل الدّوار هروبهما، وإعادتهما إلى الدوار. وتنتهي القصّة بنهاية مأساوية حيث قتلت البنت نهلة على يد والدها، ليكون بذلك سببا مباشرا في قتل الأمل والنّور في دوار العميان، لتدفن بعدها ويدفن الأمل في دوار العميان، ويبقى الظّلام يحاصره بعيدا عن النّور. هذا وقد شارك في أداء أدوار هذا العرض، كلّ من زروقي الصّحراوي، وراية محمد، وبودلال إسلام، وحاج مسعود محمد، وجراري حسناء راضية ويحياوي محمّد.