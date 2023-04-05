عرض سعودي خرافي لميسي

قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم عرضا جديدا على مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن نجم نادي باريس سان جيرمان تلقى عرضا رسميا من زعيم الأندية السعودية بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو كراتب سنوي ، وهو ضعف ما يتقاضاه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

وقال رومانو إنه مبلغ هائل من المال يبدو من الصعب رفضه، لكن الفائز بكأس العالم مستعد لفعل ذلك، مضيفا: “أولويته المطلقة هي البقاء في أوروبا”.

وأشار الإعلامي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو إلى نقطة مهمة، مفادها أن أي تعاقد للنجم الأرجنتيني مع برشلونة، يجب أن يتناسب مع قواعد اللعب المالي النظيف المعقدة التي يتعين على برشلونة التعامل معها.

ونقلت صحيفة “الغارديان” في وقت سابق عن نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي، أن النادي على اتصال مع ممثلي ميسي بشأن إمكانية العودة للنادي الكتالوني.

ووفقا لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية فإن ليو على استعداد لتقديم تضحيات مالية واضحة من أجل تسهيل العودة للكامب نو.