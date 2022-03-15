عرض سعودي ضخم لشراء نادي تشيلسي

أكدت تقارير صحفية بريطانية تقديم شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلام، عرضا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي..

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن تفكير شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلام في الاستحواذ على تشيلسي بدأ يتحول إلى خطوات عملية.

وفي تقرير لصحيفة “ديلي ميل”، نقلا عن شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت إن شركة الوسائل السعودية قامت بالتقدم بعرض قيمته 2.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك للاستحواذ على ملكية نادي تشيلسي.

ونقلت الصحف البريطانية عن الصحفي الرياضي الشهير “بين جاكوبس” من شبكة cbs تأكيده دخول المجموعة الإعلامية السعودية سباق شراء نادي تشيلسي.

وتشير العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن عملية بيع تشيلسي لن تتم إلا عبر الحكومة البريطانية طبقا للعقوبات الأخيرة ضد الروسي أبراموفيتش.