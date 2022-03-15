-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عرض سعودي ضخم لشراء نادي تشيلسي

سليم.ع
  • 1001
  • 0
عرض سعودي ضخم لشراء نادي تشيلسي

أكدت تقارير صحفية بريطانية تقديم شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلام، عرضا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي..
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن تفكير شركة الوسائل السعودية للعلاقات العامة والإعلام في الاستحواذ على تشيلسي بدأ يتحول إلى خطوات عملية.
وفي تقرير لصحيفة “ديلي ميل”، نقلا عن شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت إن شركة الوسائل السعودية قامت بالتقدم بعرض قيمته 2.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك للاستحواذ على ملكية نادي تشيلسي.
ونقلت الصحف البريطانية عن الصحفي الرياضي الشهير “بين جاكوبس” من شبكة cbs تأكيده دخول المجموعة الإعلامية السعودية سباق شراء نادي تشيلسي.
وتشير العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن عملية بيع تشيلسي لن تتم إلا عبر الحكومة البريطانية طبقا للعقوبات الأخيرة ضد الروسي أبراموفيتش.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: أحداث عنف رهيبة في الرباط وتدخل الأمن المغربي

بِالفيديو: أحداث عنف رهيبة في الرباط وتدخل الأمن المغربي

مهدي بوجمعة يتألق في الدوري التركي ويغازل جمال بلماضي

مهدي بوجمعة يتألق في الدوري التركي ويغازل جمال بلماضي

هكذا يخطط بلماضي لتجاوز الفخ التحكيمي في الكاميرون

هكذا يخطط بلماضي لتجاوز الفخ التحكيمي في الكاميرون

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة بلوزداد والنجم الساحلي

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة بلوزداد والنجم الساحلي

بِالفيديو: سعيود يُسجّل أوّل هدف منذ نهائي كأس العرب

بِالفيديو: سعيود يُسجّل أوّل هدف منذ نهائي كأس العرب

بعد اتهامه بالتآمر على المنتخب الجزائري.. المغربي لقجع يرد

بعد اتهامه بالتآمر على المنتخب الجزائري.. المغربي لقجع يرد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد