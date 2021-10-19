عرض ضخم لعريبي من الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي

المدرب موسيماني يصر على انتدابه والخطيب يوافق

تستعد إدارة الأهلي المصري لتقديم عرض ضخم لنادي نيم الفرنسي، من أجل ضم المهاجم الجزائري كريم عريبي خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة، بطلب من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأوضحت تقارير إعلامية مصرية أن موسيماني وضع مطالبه الشتوية لتدعيم صفوفه بالفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسها الدولي الجزائري كريم عريبي.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أبرم عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، وهم كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكسوني ومصطفى البدري قبل أن تتم إعارته، مع عودة كل من أحمد عبد القادر وعمار حمدي من الإعارة، ورغم ذلك إلا أن موسيماني يرغب في التعاقد أيضا مع كريم عريبي في الفترة الشتوية.

وكشف موقع “الأهلي نيوز” المقرب جدا من نادي القرن في افريقيا، عن أن موسيماني طالب إدارة ناديه، بتقديم عرض إلى نادي نيم أولمبيك الفرنسي وذلك من أجل الحصول على خدمات عريبي مهاجم الفريق بالميركاتو الشتوي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي قبل هذا الطلب، وينوي تقديم عرض قوي إلى نادي نيم أولمبيك الفرنسي وذلك من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري، وأبدى مدرب الأهلي المصري إعجابه الشديد بإمكانات وقدرات عريبي، حيث يرى موسيماني أن اللاعب الجزائري لديه إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للعب في صفوف فريقه، خاصة أن أسلوب لعبه يتناسب مع المدرب.

ومعلوم أن نادي نيم الفرنسي يرفض التنازل عن عريبي بأقل من مليون يورو، وهي القيمة التي لن تشكل عائقا لإدارة الأهلي العازمة على انتداب اللاعب للحفاظ على لقب رابطة أبطال إفريقيا المحقق في الموسمين الأخيرين، وجاء اختيار عريبي من قبل مدرب الأهلي المصري، بناء على الخبرة التي يمتلكها اللاعب في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، بعد إنهائه المنافسة كهداف في الموسم ما قبل الماضي برصيد 10 أهداف، حين كان لاعبا في النجم الساحلي التونسي.

إلى ذلك، كان عريبي قريبا جدا خلال الصائفة الماضية من الالتحاق بصفوف الترجي التونسي، قبل أن يتراجع الأخير بحجة أن اللاعب يعاني من إصابة وهي الشائعة التي أطلقتها إدارة النادي التونسي لإطفاء غضب الجماهير، بعد فشل صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري لأسباب مادية وفق ما أكده اللاعب شخصيا وقتها لـ”الشروق”، كما دخل عريبي دائرة اهتمامات الزمالك المصري، حيث طلب الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد، وهو الطلب الذي عجزت إدارة الزمالك عن تلبيته وحاولت إقناع اللاعب بتخفيض الراتب السنوي إلى 600 ألف دولار، لكن دون جدوى.

وابتعد عريبي عن حسابات فريقه نيم الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل النادي قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي الموسم الماضي، كما شارك بديلا في 12 مباراة رفقة الفريق الذي سقط رسميا للدرجة الثانية الفرنسية في نهاية الموسم المنقضي، ولم يسجل أي هدف، قبل أن يشارك هذا الموسم في لقاءين على الأكثر.