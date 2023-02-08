عرض ضخم من مستثمرين قطريين لشراء مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن مجموعة تضم عددا من المستثمرين القطرين، دخلت بقوة سباق شراء نادي مانشستر يونايتد.

وأضافت التقارير أن المجموعة المتكونة من مستثمرين قطريين، مختلفة عن مجموعة قطر للاستثمارات التي تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مجموعة “خاصة” من المستثمرين القطريين، ستقدم عرضا غير قابل للمنافسة خلال أيام قليلة.

وأوضحت الصحيفة أن العرض القطري سيصل قبل منتصف فيفري، الموعد النهائي الذي حددته عائلة غليزر، المالكة لأغلبية أسهم النادي.

وتنوي المجموعة القطرية مشاركة المشجعين في اتخاذ قرارات النادي، والحصول على آرائهم حول مستقبل الملعب الملقب بـ”مسرح الأحلام”.

وكشفت ديلي ميل أن المجموعة تخطط لصفقات كبرى لوضعها تحت تصرف المدير الفني إريك تين هاغ.