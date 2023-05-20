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رياضة

عرض غريب قد يعيد رونالدو إلى أوروبا

عمر سلامي
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عرض غريب قد يعيد رونالدو إلى أوروبا
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كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ تلقى عرضا مغريا للتعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ابند زيتونغ” “Abendzeitung” الألمانية عن محاولة غريبة لإقناع مسؤولي البايرن بالتعاقد مع رونالدو.

وقال الصحيفة أن إدارة البارين تلقت رسالة عبر بريدها الإلكتروني، من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون، يعرض من خلالها تمويل صفقة رونالدو.

وأضافت “ابند زيتونغ ” أن رجل الأعمال تعهد بالتكفل براتب اللاعب الضخم، واشترط عقد شراكة مع النادي البافاري، من أجل حملة إعلانية لمجموعة شركاته، مع وجود نسبة له تخصص من عائدات بيع قميص النجم البرتغالي.

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