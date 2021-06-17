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من خلال التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات..!

الشروق أونلاين
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عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات..!

قررت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، طرح فائض السكنات الترقوية العمومية، في 39 ولاية للبيع للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكنات.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تنهي إلى علم كافة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz حسب المخزون.

ويشمل الفائض الذي عرضته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الولايات التالية:

أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو –  الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة- المدية- مستغانم- المسيلة- معسكر- ورقلة- وهران- البيض- برج بوعريريج- الطارف- تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة- عين الدفلى- عين تيموشنت- غرداية- غليزان.

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