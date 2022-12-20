عرض فيلم العربي بن ميهدي في مارس المقبل

بشير درايس يستعرض تفاصيل إنجاز الفيلم

استعرض المخرج بشير درايس، الإثنين، بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري عملية تحضير فيلم العربي بن مهيدي من خلال شريط مصور وثق من خلاله أهم المراحل التي عرفها العمل بدءا من كتابة السيناريو وصولا إلى اللمسات الأخيرة لإطلاق الفيلم عبر مختلف دور العرض.

وتناول شريط الـ”making of” الذي أخرجه بشير مخازني الخطوات الأولى لميلاد فيلم العربي بن مهيدي انطلاقا من الفكرة التي دعمها المخرج والمنتج بشير درايس بشهادات عائلة وأصدقاء العربي بن مهيدي في مرحلة ما قبل كتابة السيناريو لنقل أكبر قدر ممكن من الأحداث الحقيقية المتعلقة بشخصية بن مهيدي في صورة الفيلم الذي عرف جدلا واسعا قبل عرضه.

كما كشف درايس خلال العرض عن استناده إلى شهادات الكثير من الشخصيات التي كانت لها علاقة مباشرة ببن مهيدي من أفراد عائلته ومجاهدين، وحتى من بعض الجنود الفرنسيين إبان الثورة التحريرية، ولتقديم صورة أكثر واقعية وأحداث حقيقية في مشاهد الفيلم الروائي العربي بن مهيدي، اعتمد المخرج بشير درايس على ديكورات متنوعة لمحاكاة أحداث الفيلم، حيث نقل من خلال فيديو الـ”making of” رحلة البحث عن أماكن التصوير التي تنوعت بين الديكورات الطبيعية في مختلف الولايات الجزائرية على غرار “الأخضرية” بالبويرة و”الصومام” ببجاية، كما صور عملية بناء العديد من الديكورات كالمنازل والجسور وحتى واجهات مدن بأكملها في الجزائر وتونس التي صور فيها الكثير من مشاهد الفيلم بسواعد جزائرية تونسية.

وتطرق بشير درايس بالمناسبة إلى المشاكل والعقبات التي تعرض لها خلال مرحلة انجاز العمل بدءا من صعوبة استغلال الديكورات الطبيعية في التصوير وتعرض بعض الديكورات التي تم بناؤها خصيصا للعمل للتلف بسبب العوامل الطبيعية كالأمطار التي أدت إلى جرف الجسر الذي تم تشييده خصيصا لتسهيل الولوج إلى موقع تصوير بيت العربي بن مهيدي الواقع بمنطقة جبلية في الأخضرية بالبويرة والذي تعرض بدوره للتلف بسبب العوامل الطبيعية مما استوجب إعادة بنائه من جديد وترميم الجسر المؤدي إليه بالإضافة إلى تنقل فريق العمل إلى تونس لتصوير بعض المشاهد وكذا العراقيل الإدارية التي تسببت في توقيف التصوير في الكثير من المرات مما أدى إلى تأخر إتمام الفيلم في آجاله.

وكشف بشير درايس في تصريحه للشروق عن موعد عرض فيلم العربي بن مهيدي الذي حدد لشهر مارس 2023 قبل إطلاقه في مختلف دور العرض عبر العالم، كما كشف درايس عن مفاوضات لعرض الفيلم على إحدى المنصات الشهيرة والتي سيتم الكشف عنها قريبا، مشيرا إلى دراسة مشاركة العمل في مختلف التظاهرات السينمائية الدولية مباشرة بعد الإطلاق الرسمي المنتظر في مارس القادم.

من جهته، دعا مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري الدكتور محمد بوكراس جميع المخرجين لتقديم مشاريعهم السينمائية أمام طلبة المعهد كخطوة لنقل تجاربهم وتقريب صورة العمل السينمائي المفصل للطلبة بهدف مساعدتهم لإثراء مسارهم الدراسي، مؤكدا على العمل لتكرار مثل هكذا تجارب وترسيخها كموعد قار ضمن برنامج المعهد لتحضير الطلبة لولوج سوق الشغل في الساحة السينمائية.