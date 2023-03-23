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رياضة

عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

عمر سلامي
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عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
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شعار نادي مانشستر يونايتد

أكدت تقارير إعلامية، أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، قدم عرض عرضا ثانيا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .
وكان الشيخ جاسم، قد قدّم منتصف فيفري الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنجلترا 20 مرة، على غرار مجموعة “إينيوس” للبيتروكيماوياتـ، برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وحددت عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة من سهرة الأربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف فيفري الماضي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير جيم راتكليف قدما عروضا محسنة، الأربعاء، من أجل شراء مانشستر يونايتد.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العروض الجديدة تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني.

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