عرض قطري لضم أحمد قندوسي

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو..

كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، أن مسؤولي النادي الأهلي المصري تلقوا عرضًا لضم أحمد قندوسي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، من أحد الدوريات القطرية.

وأضاف مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: “كان الأهلي تلقى عرضًا آخر من أحد أندية أوروبا لكنه لم يكن جادا، ولكن العرض القطري الذي وصل للأهلي هو الأكثر جدية، خاصة أن قيمته المادية كبيرة، وقد يوافق الأهلي على انتقال اللاعب للدوري القطري حال رفض كولر عودته للفريق”. واختتم مدحت شلبي: “كان اللاعب تلقى أيضًا عروض محلية أبرزها من سيراميكا كليوباترا ونادي زد، لكن اللاعب وجهته الأولى هي الخروج من مصر حال رفض الأهلي عودته مع نهاية الموسم”.

بن ناصر مطلب الدوري السعودي

تحدثت تقارير إيطالية عن وجود احتمالية لانتقال الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان، إلى الدوري السعودي للمحترفين. ورغم تصريحات وكيل اللاعب بأن خطوة الانتقال للسعودية، مبكرة للغاية، إلا أن بعض التقارير لا تستبعد رحيله هذا الصيف لدوري روشن.

وأشار موقع “فوتبول ريبورتنغ” نقلا عن “كالتشيو ميركاتو” إلى أن إدارة ميلان تخشى تراجع مستوى بن ناصر. وأضاف التقرير أن ميلان لديه مخاوف بشأن الحالة البدنية والذهنية للنجم الجزائري، الذي ربما لا يكون بنفس الثقة التي كان عليها قبل الإصابة. وأوضحت الصحيفة أن إغراءات الأندية السعودية ستكون مؤثرة في قرار اللاعب لحسم مستقبله مع النادي الإيطالي.

وتابعت أن فكرة رحيل النجم الجزائري للدوري السعودي ستكون مربحة للطرفين “اللاعب وميلان”.

هشام العقبي يغادر اتحاد خنشلة

قرر لاعب اتحاد خنشلة هشام العقبي مغادرة فريق اتحاد خنشلة، الذي لعب له لموسم واحد، حيث شكر سكان الولاية، وجماهير النادي والطاقم الفني والإداري، وقال لمقربيه إن سبب مغادرته الفريق هو ظروف عائلية أرغمته على مغادرة الفريق. اللاعب العقبي تلقى العديد من الاتصالات آخرها من الصاعد الجديد، أولمبي أقبو، الذي يريد الظفر بخدماته.

رحماني غادر الشبيبة بسبب انتداب مرباح

أكدت مصادر متطابقة أن الحارس رحماني هو من طلب الرحيل عن الفريق بعد أن انتدبت الشبيبة الحارس غايا مرباح، فالإدارة كانت تريد الاحتفاظ به، لكنه قرر المغادرة، علما أن شمس الدين رحماني يملك عدة عروض من وفاق سطيف ومولودية وهران، وحتى فريقه السابق شباب قسنطينة والدوري السعودي، غير أنه لم يتخذ القرار بعد.

اتحاد العاصمة يريد دغموم

يجري مسؤولو نادي اتحاد العاصمة مفاوضات مكثفة لضم عبد الرحيم دغموم نجم وسط المصري البورسعيدي بغية ضمه إلى صفوفه. ورصد اتحاد العاصمة مبلغا كبيرا لحسم صفقة شراء عبد الرحيم دغموم من المصري البورسعيدي بشكل نهائي، غير أن مصادر أخرى أكدت أن اللاعب تلقى العديد من الاتصالات، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.