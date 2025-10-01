عرض ” كرنفال روماني”  بالعلامة الكاملة

اختتمت أمس 30 أكتوبر 2025، فعاليات الأيام العربية المسرحية بسطيف في دورتها الثالثة، وجاءت الجوائز على النحو التالي:

– جائزة أحسن أداء نسائي، عادت إلى الممثلة ” رجاء هواري” عن دورها في مسرحية “كرنفال روماني”.

– جائزة أحسن أداء رجالي كانت مناصفة بين جلال الدين السعيدي عن دوره في مسرحية “المهاجران” من تونس، و مازن مصطفى عن دوره في مسرحية “المفتاح” من العراق.

– جائزة أحسن سينوغراغيا ل”شاهيناز نغواش” عن مسرحية كرنفال روماني لمسرح قسنطينة.

– جائزة أحسن نص مسرحي عادت لمسرحية “المفتاح” من العراق.

– جائزة أحسن إخراج كانت للمخرجة الجزائرية موني بوعلام عن مسرحية ” كرنفال روماني”. بالإضافة على جائزة أحس عرض متكامل.

كما خلصت لجنة تحكيم العروض، خلال هذه الدورة إلى بعض التوصيات الواجب العمل بها مستقبلا خلاله هذه الأيام العربية للمسرح بمدينة سطيف وكانت أهمها:

– ضرورة تقديم طلبات المشاركة في الدورات القادمة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك

– تشكيل لجنة خاصة لانتقاء الأعمال الفنية المشاركة.

– التأكيد على احترام قواعد اللغة العربية، مع الحرص على اعتماد اللغة الفصحى في مختلف الأعمال.

– إضافة جوائز جديدة لدعم الفنانين والموارد الإبداعية.