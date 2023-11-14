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الجزائر

عرض مؤلف لكاتب فرنسي متطرف في “سيلا 2023”.. وزارة الثقافة ترد

الشروق أونلاين
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عرض مؤلف لكاتب فرنسي متطرف في “سيلا 2023”.. وزارة الثقافة ترد
الصالون الدولي للكتاب "سيلا 2023"

نفت وزارة الثقافة والفنون يوم الثلاثاء، ما يشاع حول السماح بعرض كتاب (Je n’ai pas dit mon dernier mot) للكاتب الفرنسي اليميني المتطرف ايريك زمور بالصالون الدولي للكتاب “سيلا 2023”. 

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر مواقعها الرسمية، حيث نفت “نفيا قاطعا ما يشاع من بعض الأطراف المغرضة. حول السماح بعرض كتاب (Je n’ai pas dit mon dernier mot) للكاتب الفرنسي اليميني المتطرف ايريك زمور”.

وذكرت الوزارة أن “محتوى الكتاب يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع الجزائري دينا وثقافة ومسلكا”. مؤكدة أن “مصالح محافظة الصالون بادرت مباشرة فور كشف الكتاب بسحبه في حينه وتوجيه إنذار للعارض”.

وشددت الوزارة في بيانها، على “رفضها التام وفي كل الظروف لاستغلال معارض الكتاب والتظاهرات الثقافية. في الترويج للأفكار أو الثقافات المعادية للتوجهات والقيم والمبادئ الوطنية”.

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