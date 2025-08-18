عرض مالي جديد لِانتداب عمورة

استلمت إدارة نادي فولفسبورغ الألماني عرضا ماليا جديدا، بِشأن تحويل لاعبها الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة.

ويرتبط المهاجم عمورة (25 سنة) مع نادي فولفسبورغ بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2029.

وتقدّمت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي بِعرض لِانتداب عمورة، فحواه تقديم 28 مليون أورو، ويُضاف إلى القيمة المالية مبلغ 6 ملايين أورو في شكل منح (34 مليون أورو في المجموع).

ورفضت إدارة نادي فولفسبورغ العرض الجديد، واشترطت استلام مبلغ لا يقلّ عن 40 مليون أورو، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته مساء الإثنين. وأضافت بِأن المفاوضات بين مسؤولي الناديَين لا تزال جارية.