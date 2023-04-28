-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
دعت الفنانين للانخراط في حملة الدفاع عن التراث الجزائري.. مولوجي:

عرض مسودة قانون الفنان يوم 9 ماي ومقترح حول صندوق ضمان للفنانين قيد الدراسة

زهية منصر
  • 24
  • 0
عرض مسودة قانون الفنان يوم 9 ماي ومقترح حول صندوق ضمان للفنانين قيد الدراسة
ح.م
وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، الخميس، بالجزائر أن مسودة قانون الفنان ستعرض على الفنانين يوم 9 ماي الداخل مباشرة بعد الجلسات الوطنية للسينما وهذا قصد مناقشتها وإبداء الرأي حولها قبل اقتراحها على الحكومة، وقالت مولوجي على هامش حفل استقبال خصت به الفنانين أن ثمة مقترحا قيد الدراسة لإطلاق صندوق للضمان الاجتماعي خاص بالفنانين كآلية من بين الآليات التي تتم دراستها لتحسين وضعية الفنانين.
ودعت مولوجي في سياق متصل الفنانين إلى الانخراط في حملة الدفاع ضد الحملات التي تستهدف الجزائر في تراثها وشبابها، وقالت وزيرة الثقافة أن الانخراط في حملة الوقوف ضد استهلاك وترويج المخدرات في أوساط الشباب صارت واجبا قوميا، حيث أضحت هذه الظاهرة أكثر من ترويج وتجارة، لكنها حملة منظمة وموجهة ضد شباب الجزائر بصفتهم ثروة قومية للبلاد.

مقالات ذات صلة
مختصون: ارتفاع محسوس في الإصابة بالجلطة القلبية منذ انتشار كورونا

مختصون: ارتفاع محسوس في الإصابة بالجلطة القلبية منذ انتشار كورونا

صورة متداولة لـ”أكبر حصان في التاريخ”.. ما حقيقتها؟

صورة متداولة لـ”أكبر حصان في التاريخ”.. ما حقيقتها؟

فرنسا تتجّه لمنع المُدانين بجرائم التحرّش والكراهية من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

فرنسا تتجّه لمنع المُدانين بجرائم التحرّش والكراهية من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

الجزائر ضيف شرف الدورة الخامسة لربيع المونودرام بتونس

الجزائر ضيف شرف الدورة الخامسة لربيع المونودرام بتونس

بلاني يتسلم شهادة تسجيل الراي في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية

بلاني يتسلم شهادة تسجيل الراي في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية

الجزائر تستلم رسميا الشهادة الأصلية لإدراج “الراي” في اليونسكو

الجزائر تستلم رسميا الشهادة الأصلية لإدراج “الراي” في اليونسكو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد