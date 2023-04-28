عرض مسودة قانون الفنان يوم 9 ماي ومقترح حول صندوق ضمان للفنانين قيد الدراسة

دعت الفنانين للانخراط في حملة الدفاع عن التراث الجزائري.. مولوجي:

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، الخميس، بالجزائر أن مسودة قانون الفنان ستعرض على الفنانين يوم 9 ماي الداخل مباشرة بعد الجلسات الوطنية للسينما وهذا قصد مناقشتها وإبداء الرأي حولها قبل اقتراحها على الحكومة، وقالت مولوجي على هامش حفل استقبال خصت به الفنانين أن ثمة مقترحا قيد الدراسة لإطلاق صندوق للضمان الاجتماعي خاص بالفنانين كآلية من بين الآليات التي تتم دراستها لتحسين وضعية الفنانين.

ودعت مولوجي في سياق متصل الفنانين إلى الانخراط في حملة الدفاع ضد الحملات التي تستهدف الجزائر في تراثها وشبابها، وقالت وزيرة الثقافة أن الانخراط في حملة الوقوف ضد استهلاك وترويج المخدرات في أوساط الشباب صارت واجبا قوميا، حيث أضحت هذه الظاهرة أكثر من ترويج وتجارة، لكنها حملة منظمة وموجهة ضد شباب الجزائر بصفتهم ثروة قومية للبلاد.