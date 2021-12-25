عرض مغري لبلايلي واللاعب يصّر على أوروبا

تلقى الدولي الجزائري يوسف بلايلي عروضا عربية مغرية، آخرها عرض الزمالك المصري المقدر بـ2 مليون دولار للموسم.

وأجرى الزمالك المصري اتصالات رسمية مع مدير أعمال بلايلي من أجل انتدابه إلى الفريق، وعرض عليه 2 مليون دولار للموسم، غير أن العرض قوبل بالرفض، في ظل تمسك اللاعب بالوجهة الأوروبية.

وأكد موقع “كورة في العارضة”، أن تحرك الزمالك جاء من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب، وفي نفس الوقت قطع الطريق على الأهلي المصري، بتقديم عرض مالي أعلى لرفع سعر اللاعب.

وارتبط اسم يوسف بلايلي في الأيام الأخيرة، بنادي مارسيليا، غير أن تقارير إعلامية حكمت على هذه الوجهة بالفشل، خاصة في ظل عدم دخول النادي الفرنسي في مفاوضات مع اللاعب أو وكيل أعماله.