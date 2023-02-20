عرض مغر لبن زيمة من السعودية

كشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة يملك عرضا مغريا من السعودية.

وقالت “ريليفو” أن بن زيمة يمتلك عرضا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب.

ولم تحدد الشبكة في تقريرها اسم النادي السعودي، الذي تقدم بعرض لضم بن زيمة.

وأضافت أن عقد بن زيمة مع الريال ينتهي في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي ناد آخر.

وأكدت الشبكة الإسبانية، أن الغموض ما يزال يكتنف مصير نجم ريال مدريد، خاصة وأن النادي الملكي لم يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب.