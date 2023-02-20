عرض مغر لبن زيمة من السعودية
كشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة يملك عرضا مغريا من السعودية.
وقالت “ريليفو” أن بن زيمة يمتلك عرضا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب.
🚨🎖️| Benzema wants Carlo Ancelotti to stay next season. He loves him and does not want to start from scratch with another coach. Carlo’s continuity is an important factor. @relevo pic.twitter.com/McRpEBLdN0
— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 20, 2023
ولم تحدد الشبكة في تقريرها اسم النادي السعودي، الذي تقدم بعرض لضم بن زيمة.
وأضافت أن عقد بن زيمة مع الريال ينتهي في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي ناد آخر.
وأكدت الشبكة الإسبانية، أن الغموض ما يزال يكتنف مصير نجم ريال مدريد، خاصة وأن النادي الملكي لم يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب.