عرض مغر من ويلفرهمتون إلى شارل لوراو لضم زرقان

لاعب الخضر أمام فرصة ذهبية للالتحاق بالدوري الانجليزي

كشفت مصادر إعلامية عن عرض جد مغر من نادي ويلفرهمتون الانجليزي إلى نادي شارل لوروا البلجيكي، من أجل ضم الدولي الجزائري، آدم زرقان، إلى صفوفه خلال الميركاتو الجاري.

وحسب صحيفة، أوجوغو، البرتغالية، فإن إدارة نادي الذئاب، ويلفرهمتون، عرضت على نظيرتها البلجيكية مبلغ 8 مليون أورو لشراء عقد متوسط ميدان الخضر آدم زرقان، علما أن هذا الأخير كان قد وقع على عقد جديد مع شارل لوروا الأسبوع الماضي لغاية سنة 2027.

ويعد نادي ويلفرهمتون من أشد المعجبين بإمكانات لاعب المنتخب الوطني، آدم زرقان، وكانت لديه محاولات سابقة لضمه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن لاعب أتلتيك بارادو سابقا وفريقه البلجيكي لم يتحمسا للعرض، خاصة أن زرقان كان يرغب في أخذ متسع من الوقت للتأقلم مع الأجواء الأوروبية.

ويمثل عرض ويلفرهمتون منعرجا هاما لنجل مليك زرقان في مشواره الكروي، حيث سيحقق له أحد أحلامه باللعب في أقوى بطولة في العالم، الدوري الانجليزي الممتاز، الذي يعد الأكثر تنافسية واستقطابا للجماهير، خاصة أنه سيساعده على التطور أكثر وسيختصر له الوقت للوصول إلى أهداف أخرى.

وسيكون نادي بارادو من أكبر المستفيدين في حالة إتمام صفقة انتقال لاعبه السابق إلى الدوري الانجليزي الممتاز، حيث ستنتعش خزائنه بمبلغ جد معتبر حسب الاتفاق المبرم مع نادي شارل لوروا عند تحويله الموسم الماضي إلى بلجيكا، والذي يشير إلى استفادته من حصة معتبرة ربما تصل إلى الخمسين بالملئة من مبلغ تحويله إلى ناد جديد، وفي هذه الحالة سيستفيد النادي مما لا يقل عن الـ4 ملايين أورو وهو نصف عرض ويلفرهمتون لشارل لوروا.