عرض مفاجئ من ميلان لغلام.. وأكسير وسانت إيتيان يراقبان

ما زال يتدرب على انفراد وشح العروض يقلقه

فجر موقع “كالتشيو ميركاتو نيوز” الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد بأن إدارة نادي ميلان الإيطالي تخطط لضم اللاعب الجزائري، فوزي غلام، نجم نادي نابولي السابق، والموجود دون فريق منذ انتهاء عقده شهر جوان الماضي، ليكون بديلا للنجم الفرنسي ثيو هيرنانديز على الجهة اليسرى للروسونيري.

وكان المدافع الجزائري تواجد على رادار بعض الأندية الإيطالية والفرنسية في الفترة الماضية، لكن تلك الاتصالات لم تتجسد على أرض الواقع لحد الآن، وأشارت مصادر إعلامية فرنسية خلال الأيام الماضية إلى أن ناديي سانت إيتيان وأوكسير الفرنسيين يعدان من أبرز الأندية المتابعة بوضعية المدافع الدولي الجزائري السابق، ويكتفي غلام (31 عام) بالتدرب منفردا وتحت إشراف محضر بدني خاص منذ حوالي شهرين، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية قبل الفصل في وجهته قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، رغم توقع بعض المتابعين فشل الظهير الأيسر في العثور على ناد جديد، في ظل التخوف من تكرار كابوس الإصابة معه.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو نيوز” في تقرير له: “إدارة ميلان تبحث عن بديل لثيو هيرنانديز في الجهة اليسرى”، مضيفة: “بالو توريه لم يقنع إدارة الروسونيري تمامًا، ورغم أنه مرتبط بعقد إلى غاية 30 جوان 2025، إلا أن رحيله عن ميلان وارد”، وتابع: “ينوي مالديني وماسارا منح بيولي بديلا ذات جودة وخبرة أكبر لثيو هيرنانديز”، قبل أن يضيف: “اسم اللاعب البديل سيكون مفاجأة للبعض لأن الأمر يتعلق بأحد المعارف القدامى لكرة القدم الإيطالية، إنه فوزي غلام الذي كان ارتبط بنابولي لمدة 8 مواسم كاملة”، وشدد: “يمكن أن يصبح المدافع البالغ من العمر 31 عامًا هدفًا حقيقيًا لميلان. إنه يتدرب حاليا بمفرده في انتظار معرفة من سيكون فريقه التالي بعد المغامرة الطويلة باللون الأزرق”.

إلى ذلك، حرص الموقع الإيطالي على التأكيد بأن مصير الظهير الأيسر الجزائري ليس محسوما، بل هو مرتبط بما ستحمله الأيام القليلة المتبقية في سوق التحويلات الصيفية بخصوص بالو توريه، وقال: “كل شيء سيعتمد على بالو توريه، إذا تمكن مالديني من بيع مدافع نادي موناكو الفرنسي السابق فإن صفقة غلام يمكن أن تتجسد”، وفي هذه الحالة سيزامل نجم نابولي السابق لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بإسماعيل بن ناصر وياسين عدلي.