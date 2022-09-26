عرض من الدرجة الثانية الإيطالية قد ينقذ غلام من البطالة

يتواجد دون فريق منذ 4 أشهر ويتدرب بمفرده

يتجه الدولي الجزائري السابق، فوزي غلام، لإنهاء بطالته الكروية المستمرة منذ نهاية عقده مع نادي نابولي الإيطالي شهر جوان الماضي، من خلال الانضمام إلى نادي بينيفنتو الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وبتوصية من مدربه الجديد، الإيطالي فابيو كانافارو.

ولم ينجح الظهير الأيسر الجزائري في الحصول على أي عقد جديد منذ نهاية قصته مع نابولي بعد 8 سنوات كاملة، رغم تواجده على رادار بعض الأندية الإيطالية والفرنسية والتي لم تصل مرحلة الجدّية، واكتفى غلام طوال الفترة الماضية بالتدرب على يد معد بدني من أجل الحفاظ على لياقته البدنية استعدادا للانضمام إلى أي ناد في آخر لحظة، ويتيح قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين المتواجدين في وضعية بطالة كروية ودون فريق، الإمضاء لناد جديد خارج آجال فترة التحويلات القانونية، وهو ما يسمح لغلام بالانضمام إلى بنيفينتو في حال سير المفاوضات على الطريق الصحيح.

إلى ذلك، قال موقع “أيريا نابولي” إن المدافع الجزائري قريب جدا من العودة لإيطاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات بينه وبين إدارة بينيفنتو “تبدو مثمرة جدا”، قبل أن يضيف: “قد يعود فوزي غلام للعب في إقليم كامبانيا، لكن ليس بقميص نابولي هذه المرة بل بقميص بينيفينتو”، وتابع: “تم بالفعل ربط الظهير الجزائري الذي خرج من نابولي الصيف الماضي ببعض الأندية بما في ذلك لازيو وبولونيا خلال صفقة الانتقال الأخيرة”، قبل أن يضيف: “المدافع السابق لنابولي على استعداد لمراجعة مطالبه من أجل العثور على نادٍ يركز عليه ويمنحه الاستمرارية وفرصة اللعب من جديد”.

وأكد الموقع الإيطالي بأن تعيين فابيو كانافارو مديرا فنيا جديدا للنادي الأصفر والأحمر فتح الأبواب أمام غلام، لأن “بطل العالم السابق يستهدف سوق الانتقالات المجانية لتعزيز صفوف فريقه الجديد”، وأردف: “اسم غلام الذي قيل أن المدرب الجديد حدده لملء الفراغ في الجهة اليسرى يبرز أيضًا كورقة رابحة”، وعليه فإن الجزائري يبدو قريبا جدا من العودة إلى إيطاليا”، ويعيش فوزي غلام وضعية صعبة جدّا بسبب فشله لحد الآن في الفوز بأي عقد ينهي مخاوف اعتزاله المبكر، كما كانت أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام الإيطالية في وقت سابق، والتي كشفت بأن الحالة الصحية لنجم نابولي السابق لن تسمح له بمواصلة لعب كرة القدم، وهو الذي خضع لثلاث تدخلات جراحية خطيرة في الركبة (اليمنى واليسرى) على حد سواء.