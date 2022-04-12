عرض 250 وثيقة عن الأمير عبد القادر بمرسيليا إلى غاية 22 أفريل

متحف حضارات أوروبا يستضيف مؤسس الدولة الجزائرية

يعرض متحف حضارات أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في مارسيليا الفرنسية مجموعة تتكون من 250 عمل ووثيقة تخص الأمير عبد القادر بعضها يعرض لأول مرة في معرض يستمر إلى غاية 22 أوت الجاري.

واعتبر مسؤولو المعرض أن هذا الحدث من شأنه يغير صورة الأمير في فرنسا والتقريب بين الذاكرتين في فرنسا والجزائر. وأشارت كامي فوكور أحد المشرفين على هذه التظاهرة أن “الأمير يعتبر مؤسس الدولة في الجزائر لكنه كان يقدم في فرنسا على أساس أنه عدو”، كما أوضحت منسقة المعرض فلورانس هودوفيتش أن المعرض يحاول إظهار شخصية الأمير بغناها وتعدد جوانبها كونه قائدا عسكريا ومخطط حروب لكنه أيضا رجل روحاني ورائد في حقوق الإنسان والأسرى.

وعبر المقيمون للتظاهرة عن رغبتهم في جعلها جسرا بين الذاكرتين الجزائرية والفرنسية من خلال العمل على التقريب بين ثقافات حوض المتوسط ولما لا نقلها إلى الجزائر وإعادة المعرض هناك.