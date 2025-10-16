عرض” juste savoir” من غينيا… صراع الأجيال و دعوة للحوار والنقاش

احتضن المسرح الوطني الجزائري “محيي الدين بشطارزي” مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2025 عرضا مسرحيا، بعنوان “Juste Savoir”، من تقديم Compagnie Soleil من دولة غينيا.

وبالعودة إلى أحداث العرض، فهو عبارة عن حوار بين جيلين مختلفين، بين الأب وولده، الذي عاد بعد غياب طويل، من أجل أن يجالس والده، ويتقاسم معه بعض اللحظات، التي تمكنه من معرفة الإجابة، عن بعض الأسئلة التي بقيت عالقة في ذهنه، وكدا لينقل له خبرا سارا، غير أن عصبية الوالد، حالت دون ذلك، ليطرح من خلالها الممثلان علاقة الأب بولده، في الحوار، وكدا تقاسم النقاش، الذي يظهر عليه دائما التوتر بين الطرفين، وعدم التوافق في الأفكار، وهو لب موضوع العرض، الذي تطرق بطريقة مباشرة إلى صراع الأجيال وكدا العلاقة التي تجمعهم في ظل الإختلاف في التفكير و كدا معطيات الحياة.

اعتمد العرض، على ديكور بسيط، وهو لوحة لشيخ كبير متوفي، بهدف تقديم جيل آخر يضاف الى الحوار، وكدا طاولة عليها الكثير من الكتب للإشارة إلى العلم والتربية. كما ظهر الإختلاف بين الجيلين، من خلال الهندام، حيث ظهر الأب وهو يجلس على الأرض و بقميص أبيض، تظهر عليه الثقافة الدينية، وشاب من الجيل الجديد بقصة شعر مختلفة، عن الجيل الذي سبقه، خريج مدارس اليوم، ليظهر من خلالها إختلاف الأجيال، لكن ليس بالضرورة، أن يكون عائقا للحوار والانذماح والتقبل.

كانت رسالة العرض واضحة، من خلال الطرح المباشر، في شكل حوار يظهر أنه بسيط، إلا أنه غني بالرسائل و الدروس، وهي ضرورة الاشتراك والحوار و الجلوس للعائلة، والبعد عن التوتر، و الصراحة وتقبل رأي الآخر، وهو ما نقله الممثلان بامتياز.