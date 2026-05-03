عرعار رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد

"مدار" تتعهد بتغييرات جذرية..

أعلنت شركة “مدار” القابضة، عن حل مجلس إدارة شباب بلوزداد، وانهاء مهام رئيسه بدر الدين بهلول.

وأكدت “مدار” في بيان لها، أنه تم انتخاب محمد عرعار رئيسا جديدا لمجلس الإدارة الجديد، المتشكل من: عرعار محمد، حدوش حسين، بن سلام عبد الكريم، بوكروشة بوعلام، وتاغوت يزيد.

وقرّر مجلس الإدارة خلال اجتماعه تعيين جابر نعمون مديرا رياضيا للفريق، مع منحه صلاحيات أوسع.

وتعهدت “مدار” بإحداث تغييرات جذرية، وإصلاحات واسعة على مستوى الفريق، من أجل إعادته إلى السكة الصحيحة، ومنصة التتويجات.

وسادت حالة من الغضب في صفوف جماهير فريق شباب بلوزداد، بعد خسارة نهائي كأس الجمهورية أمام اتحاد العاصمة، للعام الثاني تواليا.

كما خرج الفريق بموسم صفري آخر، في ظل سيطرة فريق مولوية الجزائر، على البطولة.