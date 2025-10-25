عرفت “هبة جماهيرية واسعة”.. انطلاق أكبر حملة للتشجير في الجزائر

انطلقت اليوم السبت، عبر مختلف ولايات الوطن، حملة وطنية كبرى للتشجير بمناسبة اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر، تهدف إلى غرس مليون شتلة، في مبادرة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وجمعية “الجزائر الخضراء” برئاسة فؤاد معلى.

وأعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الإشارة الرسمية لانطلاق الحملة من بلدية آيت عقواشة بدائرة الأربعاء ناث إيراثن، التي اختيرت لرمزيتها في إعادة إحياء المناطق التي تضررت من حرائق صائفة 2021، قبل أن يتنقل الوزير إلى ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، والجزائر العاصمة للإشراف على فعاليات الإطلاق المحلي للحملة.

وتهدف المبادرة إلى غرس مليون شجرة في يوم واحد، في إطار مشروع وطني واسع لإعادة تشجير المساحات الغابية والمحافظة على البيئة، حيث عرفت الحملة هبة جماهيرية واسعة بمشاركة المؤسسات العمومية والخاصة، والجمعيات، والهيئات التربوية والتعليمية، إضافة إلى المواطنين والعائلات الذين انخرطوا بقوة في هذه المبادرة البيئية.

وأكدت وزارة الفلاحة أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي المجتمع الجزائري بأهمية حماية الغابات والفضاءات الخضراء باعتبارها مسؤولية جماعية.

ولإنجاح العملية، قامت المديرية العامة للغابات بتحضير مليون شتلة تتناسب مع خصوصيات كل منطقة، من بينها 130 ألف شجرة مثمرة، فيما تتواصل عملية الغرس إلى غاية تحقيق الهدف المحدد. وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد الأشجار المغروسة مرشح لتجاوز المليون شجرة بفضل الإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في هذا التحدي الوطني.

وزير التعليم العالي يشارك في الحملة

وشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في فعاليات الحملة الوطنية للتشجير التي انطلقت صبيحة اليوم السبت عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار المبادرة الوطنية الكبرى التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وتأتي مشاركة الوزير في هذه الحملة البيئية تجسيدًا لالتزام قطاع التعليم العالي بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى غرس ثقافة بيئية مستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية التشجير في حماية النظام البيئي ومكافحة التغيرات المناخية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة الجزائرية.

بمشاركة المجتمع المدني والإعلاميين.. وزير الاتصال يشارك في الحملة الوطنية للتشجير

كما شارك وزير الاتصال زهير بوعمامة في الحملة الوطنية للتشجير، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الرياضيين والإعلاميين وجمع من المواطنين من مختلف الفئات.

عميد جامع الجزائر يشرف على غرس أشجار الزيتون

أشرف عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني على غرس ثلاث شجيرات زيتون بحدائق جامع الجزائر، في إطار الحملة الوطنية للتشجير التي تُنظم تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وجرت العملية بحضور إطارات وأئمة وموظفي جامع الجزائر، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، في فيديو سابق عقب اعلان اطلاق الحملة أن هذه المبادرة تتجاوز كونها حملة لغرس الأشجار، معتبرًا إياها “التزامًا وطنيًا نحو مستقبل أكثر استدامة للجزائر”. وأضاف أن الهدف الأساسي هو “ترسيخ وعي جماعي بأن حماية الغابات مسؤولية الجميع، وليست مهمة قطاع واحد فقط”.

وستغطي مختلف مناطق البلاد مع مراعاة الخصوصيات المناخية والبيئية لكل ولاية، بما يضمن اختيار أنواع نباتية تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المحلي، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن البيئي وتعزيز الغطاء الغابي الوطني.

كما تسعى المبادرة إلى الحد من ظواهر التصحر وانجراف التربة، وتحفيز روح المواطنة البيئية، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، من مؤسسات عمومية وخاصة، وجمعيات، وهيئات تربوية وتعليمية، إلى جانب المواطنين والمتطوعين.

ودعت وزارة الفلاحة جميع الشركاء والمهتمين إلى المساهمة الفعلية في إنجاح الحملة، مؤكدة أن هذا الموعد البيئي يشكّل فرصة لإبراز الوعي الجماعي بأهمية حماية الثروة الغابية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.