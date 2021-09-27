عرقاب: أسميدال ستؤمن الأسمدة للفلاحين بداية من 2022

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن شركة أسميدال ستؤمن إمداد قطاع الفلاحة بالأسمدة بداية من 2022.

وأوضح عرقاب، الاثنين، في كلمته خلال توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الطاقة والفلاحة أن الديوان الوطني للحبوب وشركة اسميدال وقعا اتفاقية تمون من خلالها أسميدال قطاع الفلاحة بالأسمدة حتى 2024.

وأضاف عرقاب أن شركة أسميدال تتعهد بضمان توريد الأسمدة للسوق الوطنية من مادتي اليوري و”ان بي كا” بالجودة والكميات المطلوبة والأسعار التنافسية مع تغطية جميع احتياجات السوق الوطني.

وأوضح عرقاب أن الاتفاقية ستعمل على تخفيض الواردات من الأسمدة وتلبية حاجيات السوق الحلية بدء من 2022.