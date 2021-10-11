عرقاب: إطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لتزويد أوروبا سيتم قريبا   

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أن أنبوب الغاز العابر للصحراء في مرحلة متقدمة وسيتم إطلاق المشروع قريبا لتزويد أوروبا.

وأضاف عرقاب، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة أن أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع مهم للجزائر والدول التي تمر به ، مضيفا أن خط الغاز الذي يمر على النيجر ونجيريا سيزود أوروبا بكميات كبيرة من الغاز قريبا.

وأوضح عرقاب أن الاتصالات والمشاورات قائمة بين وزيري الطاقة في النيجر ونجيريا وسنضع الأسس الأولية للانطلاق في هذا المشروع قريبا.

وأكد عرقاب أن خط الغاز الجزائر اسبانيا يحمل 8 مليار مكعب وسيطل إلى 10.6 مليار مكعب في نهاية ديسمبر القادم.

عرقاب: استخرجنا 40 كلغ من الذهب الصافي منذ جوان

كما كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أنه تم استخراج 40 كلغ من الذهب من نشاط التنقيب بمساهمة 280 مؤسسة مصغرة.

وأوضح عرقاب، الاثنين، أن النتائج م بدء نشاط التنقيب على الذهب في الجنوب تم استخراج 40 كلغ من الذهب الخالص الصافي.

وأكد عرقاب أن العملية تمت بمساهمة 280 مؤسسة مصغرة تنشيط في التنقيب عن الذهب في هذه العملية التي انطلقت في جوان 2021، مشيرا إلى أن الكمية استخلصت من 4500 طن الصخور.

واضاف عرقاب أن عملية التنقيب تمت وفق ثلاثة نقاط أولها عدم الاستعمال التام للمواد الكيماوية

وممنوع الحفر أكثر من 5 أمتار لخطورتها على الشباب، بالإضافة إلى استعمال المسالك المحددة لمنضدات الذهب.

وعن الشراكة مع تركيا قال عرقاب “شراكتنا مع تركيا تخص 3 مشاريع مهمة جدا تهدف إلى تحويل غاز البترول المميع وتزويد تركيا بـ 500 ألف طن سنويا لإنتاج البوليبولبيان وهو مادة أولية نحتاجها في الجزائر”.

كما تحدث عرقاب عن شراكة الجزائر مع إفريقيا حيث قال “سنكون في الأسواق الإفريقية بخبرتنا المتمكنين فيهاعلى غرار قطاع المحروقات”.

وأضاف أن الشراكة ستكون مع سونلغاز والتي ستقتحم ميدان من إنتاج الكهرباء إلى التسيير والتكوين،موضحا أن الجزائر ستعمل على تطوير مجال الكهرباء في الدول الإفريقية وستمنحهم صورة على ماهو موجود في الجزائر وكيفية التطوير والمساعدة خاصة فيما يتعلق بتصنيع المعدات الكهربائية من كابلات إلى العداد والأنابيب.