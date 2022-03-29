عرقاب إلى موريتانيا بالتزامن مع أزمة المحروقات

يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في زيارة إلى نواكشط بداية من الأربعاء 30 مارس، بالتزامن مع أزمة المحروقات التي تعيشها موريتانيا بعد انتهاء عقدها مع شركة طاقة سويسرية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة فقد أبلغت سفارة الجزائر الخارجية الموريتانية أن وفدا بقيادة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وعضوية عدد من كبار المديرين في قطاع الطاقة سيزور نواكشوط يومي 30 و31 مارس الجاري.

وراسلت السفارة الجزائرية في نواكشوط وزارة الخارجية لإبلاغها بالزيارة، ومباشرة تنسيق تفاصيلها قبل وصول الوفد.

وأكدت مصادر لوكالة الأخبار أن على جدول أعمال الوفد الجزائري نقاش سبل تزويد موريتانيا بالمحروقات.

ويضم الوفد الجزائري:

– الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” توفيق حكار.

– الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز” مراد عجال

– الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” مراد منور

– الرئيس المدير العام لشركة “اسميدال” محمد الطاهر هواين

– نائبة الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” المكلفة بالتسويق فتيحة نفاح

– مدير نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم مصطفى شكور

– مدير فرعي للعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي بوزارة الطاقة والمناجم سيفان أوفة

– مكلف بالتشريفات في وزارة الطاقم والمناجم إبراهيم شبيله

– مساعدة الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز” نصيرة أورابح

وحسب الوكالة، تواجه موريتانيا شبح أزمة في المحروقات بعد انتهاء الصفقة التي كانت تربطها بشركة “أداكس أنيرجي”، واعتبار لجنة المحروقات المناقصتين اللتين أعلن عنهما بعد “غير مثمرتين”.