عرقاب: إنتاج الجزائر النفطي سيرتفع بحوالي 11 ألف برميل شهر جوان المقبل

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن الإنتاج النفطي للجزائر سيرتفع بحوالي 11 ألف برميل يوميا شهر جوان المقبل وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري الـ28 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة.

وأوضح الوزير، اثر الاجتماع الذي عقدته المنظمة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن هذا القرار اتخذ من طرف البلدان المشاركة بعد التطلع إلى تقارير الخبراء من اللجنة التقنية، “ومن خلال هذه التقارير لاحظنا أن إمدادات السوق سليمة وأساسيات السوق متينة رغم بعض المؤشرات حول النمو الاقتصادي المتضمنة بعض الشكوك”.

وسينتقل بذلك الإنتاج النفطي الجزائري من 1 مليون و13 ألف برميل/يوم في ماي إلى حوالي 1 مليون و 24 الف برميل/يوم في شهر جوان المقبل.

وقرر المشاركون في هذا الاجتماع رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة، التي تضم 23 دولة، بمقدار 432 ألف برميل في اليوم في شهر جوان 2022.

كما أشار عرقاب إلى أن وزراء أوبك+” قرروا، من جانب آخر، عقد اجتماعهم المقبل في 2 جوان المقبل لدراسة تطورات سوق النفط العالمية”.

وقبيل هذا الاجتماع، شارك عرقاب أيضا في أشغال الاجتماع الـ40 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” والذي تمت خلاله دراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير، بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل الإنتاج النفطي لأوبك+.

يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في أوبك.