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اقتصاد

عرقاب: إنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية عام 2023

الشروق أونلاين
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عرقاب: إنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية عام 2023
ح.م

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الثلاثاء، عن مشروع لإنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

وقال عرقاب افتتاح أشغال اللقاء مع مديري الطاقة والمناجم أن الوزارة برمجت انجاز 1000 نقطة شحن السيارات الكهربائية وهو البرنامج الذي سيم اطلاقه خلال السنة الجارية.

وحسب الوزير فإن هناك خطة العمل تم وضعها من قبل الوزارة وذلك لمواصلة مشاريع الربط الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بهدف ربط 65000 منزل بالكهرباء و 180000 منزل بالغاز خلال سنة 2023. إضافة الى تزويد 638 منزل و139 مدرسة بغاز البوتان على مستوى مناطق الظل.

واضاف: وفي مجال الطاقات المتجددة تحدث السيد الوزير عن تسطسر برنامج لإنجاز 15 ميغاواط من الطاقات المتجددة سيتم تنفيذه من قبل مجمع سونلغاز ضمن برنامج متسارع بشمل42ولاية.

كما القى عرقاب الضوء على المهام الموكلة القطاع فيما يخص انجاز عدد من المشاريع البتروكيماوية ومنحنية وكذا المشتركة في برنامج معالجة شح المياه وهو المجال الذي يتكفل القطاع لتنفيذ 08 مشاريع بشأنه.

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