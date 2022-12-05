عرقاب: استراتيجية “أوبك +” لضمان توازن سوق النفط “مستمرّة” إلى نهاية 2023

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، أن استراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ومجموعة “أوبك+”، لضمان توازن سوق النفط، ستتواصل لضمان إمدادات سليمة.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة إن “توازن السوق هو الهدف الأسمى لقرارات أوبك، وأوبك+”.

وأضاف عرقاب:”دائما نسعى لهذا التوازن. كل تقاريرنا في أوبك و أوبك+ تدعم هذه النظرة والاستراتيجية. وهدفنا ضمان إمدادات سليمة، وأن تكون أساسيات السوق سليمة أيضا”.

وتابع يقول:”قرار أوبك+ المتخذ أمس الأحد، والقاضي بمواصلة خطة الإنتاج النفطي للتحالف المقررة في أكتوبر، جاء بعض ملاحظة بعض الاختلالات في السوق”.

موضحا:”لاحظنا بعض الاختلالات في السوق. وقررنا مواصلة جهودنا المشتركة بين دول أوبك وأوبك+، لتدعيم قرارنا لشهر أكتوبر الماضي. وسنواصل العمل به إلى نهاية 2023″.