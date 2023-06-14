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اقتصاد

عرقاب: الجزائر تبحث عن إمكانيات جديدة لاستكشاف وإنتاج الطاقة مع روسيا

الشروق أونلاين
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عرقاب: الجزائر تبحث عن إمكانيات جديدة لاستكشاف وإنتاج الطاقة مع روسيا
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء، أن الجزائر مهتمة بتطوير العلاقات مع روسيا لإيجاد إمكانيات جديدة في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج الطاقة ومجالات أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أنّ عرقاب صرّح خلال منتدى الأعمال الجزائري الروسي. قائلًا: “الجزائر اقترحت توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا لضمان التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الجيولوجيا وصناعة التعدين”.

وأضاف الوزير: “مستوى الاستثمار في الجزائر من قبل الشركات الروسية ما زال لا يفي بالمستوى المطلوب. مستوى الرغبات والاحتياجات لا يعكس قوة علاقاتنا”.

وأشار الوزير عرقاب: “في هذا الصدد، نحث الشركات الروسية على تحصين وتكثيف استثماراتها في الجزائر”.

وختم وزير الطاقة: “أكرر أننا ملتزمون بالمضي قدما وإحراز تقدم على مستوى العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح بلدينا”.

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