عرقاب: الجزائر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة

اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, الثلاثاء، أن الجزائر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة، مما جعلها تطلق مشاريع هيكلية كبرى خلال سنة 2022.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر التقني الدولي الـ34 للاتحاد العربي للأسمدة، أن الجزائر اطلقت مشاريع هيكلية كبرى في العام الجاري، على رأسها مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الفوسفات الغذائي.

ويسمح مشروع الفوسفات المدمج باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام، وتحويل 1.2 مليار م3 من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الأسمدة سنويا، حسب الوزير.

بينما يتضمن المشروع الثاني إنجاز مركب صناعي لتحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي، والأسمدة الفوسفاتية والمواد الكيميائية الأخرى، حسب الشروح التي قدمها عرقاب في حضور عدة وفود عربية ودولية.

وأكد عرقاب بأن الجزائر تعمل على تحقيق إنتاج قياسي سنة 2023، لاسيما في شعبة الحبوب بغية ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والإشكالات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم.

وتصدر الجزائر اليوم 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية, تشمل 3 ملايين طن من اليوريا، و2 مليون طن من الفوسفات المعالج، 2 مليون طن من الأمونيا, يضيف عرقاب.

كما تنتج الجزائر مئات الالاف من أنواع الأسمدة الازوتية والفوسفاتية المركبة، “من أجل مواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد”، يقول الوزير .

من جهة أخرى, تعرف السوق الداخلية استمرارية في تمويل وتزويد الفلاحين بالأسمدة والمدخلات الزراعية “على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية التي أثرت على وفرة الأسمدة والمواد الأولية، بالإضافة إلى غلاء أسعارها في الاسواق الدولية”، حسب الوزير.

وبخصوص التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الصناعة، اعتبر الوزير بأن الأخذ بعين الاعتبار بهذه القضية هو “من القناعات الراسخة لدى الدولة الجزائرية”، حيث تعمل على رفع مستوى استخدام الطاقات المتجددة بكل أنواعها في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية، مشيرا إلى “تخصيص استثمارات هامة في إطار مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي يعمل القطاع على انجازه في اطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين بالشراكة مع متعاملين أجانب”.