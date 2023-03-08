عرقاب: الجزائر قررت استثمار 40 مليار دولار لزيادة انتاج المحروقات

قررت الجزائر استثمار 40 مليار دولار من أجل زيادة الإنتاج في المحروقات على المدى المتوسط، حسب ما أعلن عنه وزير الطاقة محمد عرقاب.

وحسب بيان لوزراة لطاقة فقد شارك عرقاب على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة “سيرا ويك” 2023، بمدينة هيوستن الأمريكية، في أعمال منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا.

وتطرق عرقاب في كلمته إلى دور الجزائر في تأمين إمدادات الطاقة العالمية باعتبارها من أكبر منتجي البترول والغاز في افريقيا.

وأكد الوزير أن الجزائر ماضية في تكثيف الإستثمار وزيادة الانتاج من المحروقات باستثمار 40 مليار دولار على المدى المتوسط ولاسيما في المنبع، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال والتقليل من الانبعاثات.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى المخاطر التي تمس الأمن الطاقوي العالمي على المدى المتوسط والبعيد بسبب تراجع الاستثمار في مجال المحروقات وخاصة من طرف الشركات العالمية الكبرى والمؤسسات المالية.

كما نوه عرقاب إلى بمجهودات الجزائر في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم رصد 500 مليون دولار، من طرف سوناطراك، للحد من البصمة الكربونية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.

للإشارة، فقد شارك في أعمال منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا، العديد من الوزراء وكبار المسؤلين، على غرار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ووزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، ومفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أماني أبو زيد.