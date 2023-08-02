عرقاب: الجزائر مستعدة لتطوير مشاريع منجمية كبرى

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، من زيمبابوي استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية منجمية كبرى.

وخلال اليوم الثاني من زيارة العمل التي قادته إلى زيمبابوي، تباحث عرقاب، الأربعاء، مع نظيره وينستون شيتاندو حول فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، نبذة حول تنمية قطاع المناجم، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية منجمية كبرى، والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، نظراً للثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي تزخر بها بلادنا.

وحسب بيان للوزارة فإن ذلك يأتي وفقاً لرؤية ديناميكية تدمج جميع مكونات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل والتطوير المختلفة، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الموارد المعدنية.

من جانبه، أعرب شيتاندو عن رضاه عن جودة العلاقات بين الجزائر وزيمبابوي، وعن اهتمام القطاع المنجمي بزيمبابوي لاستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية الناشطة في قطاع المناجم بالجزائر، ولا سيما في مجال استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية المنجمية، بالإضافة إلى التكوين وتنمية الموارد البشرية.