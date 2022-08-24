عرقاب: الجزائر مستعدة للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية

قال إن اتخاذ الإجراءات اللازمة سيكون مع دول "أوبك+"

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، أن الجزائر تقف على أهبة الاستعداد، مع كل شركائها في “أوبك +”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وأوضح عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “دول أوبك+ ستجتمع في الخامس من سبتمبر الجاري لتقييم التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير”.

كما ستطرح، حسب الوزير، “مسألة تحديد مقاربة مشتركة للأشهر القادمة تجعل من الممكن تعزيز الجهود التي تبذلها أوبك وشركاؤها لإعلان التعاون من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية”.

وأشار عرقاب أن “الاجتماع المهم، الذي سينعقد في غضون أيام قليلة، يتزامن مع الذكرى السادسة لاتفاقية الجزائر التي تشكل أساس إعلان التعاون بين أوبك وشركائها من خارج أوبك”، مضيفا أنه “ومنذ ذلك الحين، تميزت الجزائر باحترامها الصارم لالتزاماتها الشهرية بالحد من الإنتاج وبالمشاركة النشطة والبناءة في القرارات المتخذة في إطار إعلان التعاون”.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة إنه “منزعج من تقلب الأسعار الذي لوحظ منذ عدة أسابيع والذي لا يعكس تغييرا كبيرا أو اضطرابا في أساسيات سوق النفط ولكنه قائم على توقع مفرط للمخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط في الأسواق المالية”.

وعليه، يقول عرقاب، “تقف الجزائر على أهبة الاستعداد، مع كل شركائها في أوبك+، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية”.