عرقاب: الجزائر مستعدّة لمرافقة البلدان الإفريقية في مجالات الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، مستشار رئيس جمهورية بنين، السيد سيند شيكيتي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

حيث أشاد الجانبان، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بعلاقات الصداقة بين البلدين. ورحبا بالتطور الملحوظ للتعاون الثنائي، مؤكدين ضرورة العمل على تطويرها في المجال الطاقوي.

كما تناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون وتكثيف التبادلات بين سوناطراك وسونلغاز، والشركات البنينية. في مجال المحروقات، وتسويق المواد البترولية، وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء”.

وأكد الوزير عرقاب بهذه المناسبة، الاستعداد الدائم للجزائر لتعزيز وتوطيد علاقاتها ومرافقة البلدان الإفريقية في مجالات الطاقة.

وذلك من خلال “تكثيف التبادلات والتكوين، عبر معاهد مؤسسات القطاع. وكذا تطوير الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات”، يقول البيان.

ليعرب شيكيتي من جهته، عن “رغبة البنين في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات، خاصة مجال الطاقة”. مؤكدا تطلعه “لمشاركة الشركات الجزائرية في المشاريع الاستثمارية بالبلاد”.