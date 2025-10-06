عرقاب: الجزائر ملتزمة بالانتقال الطاقوي دون التخلي عن الغاز الطبيعي

قال وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، إن الجزائر تلتزم بالإنتقال الطاقوي دون التخلي عن الغاز الطبيعي كمورد طاقوي.

وفي كلمة له خلال افتتاح معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط لطاقة والهيدروجين “ناباك 2025″، أكد عرقاب أن الجزائر تنتهج سياسة انتقال طاقوي لا تقوم على التخلي عن الموارد الأحفورية مثل الغاز الطبيعي، باعتباره أنظف مصدر طاقوي مقارنة بغيره.

وأوضح الوزير أن البلاد تواصل استغلال جميع مواردها الطاقوية مما يعزز مكانتها كمورد موثوق للطاقة والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد، مشيرا إلى أن السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة سمحت بمواصلة تعزيز القدرات الاستكشافية والإنتاجية، إلى جانب تطوير الصناعة البتروكيميائية ومجال تكرير النفط.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة -يقول عرقاب-عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات اليومية في القطاع بـ45 مليون دولار، تماشيًا مع التحديات المستقبلية.

كما أعلن الوزير أنه وخلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029، تخطط الجزائر لتنفيذ مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، تُخصص 80% منها لنشاط المنبع، و20% لمشاريع التكرير والبتروكيمياء.

وكان قد حل، مساء الأحد، بولاية وهران، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، برفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي ومسؤولين آخرين.

وقد كان في استقبالهم، على مستوى القاعة الشرفية لمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، والي ولاية وهران، سمير شيباني، إلى جانب ممثلي السلطات المدنية والأمنية للولاية.

ويحتضن فعاليات الطبعة الـ13 من معرض “ناباك” المزمع تنظيمها في الفترة من 06 إلى 08 أكتوبر 2025، مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بولاية وهران.

ويعد معرض ومؤتمر ناباك من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يوفر منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، وموردي حلول تكنولوجية، ومقاولات هندسية، وصناع قرار حكوميين، ومراكز بحث وأكاديميين.

ويعتبر هذا الحدث فضاء مثاليا للتواصل، وتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة. وكما ستشهد هذه الطبعة مشاركة البروفيسور والباحث المتخصص، مدير شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا (NARCO )، جيوف د بورتور، Geoff D. Porter.

وتنظم هذه الطبعة تحت شعار: “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، حيث ستحتضن جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين جميع المصادر الطاقوية، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.