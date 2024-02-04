عرقاب: الحكومة منخرطة في إستراتيجية الانتقال الطاقوي

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الحكومة منخرطة ”بشكل كامل” في إستراتيجية الانتقال الطاقوي آفاق 2035.

وأوضح عرقاب خلال أشغال لقاء وطني، ببشار حول موضوع “الطاقات المتجددة… فرص تحقيق الانتقال الطاقوي”، ”أن الحكومة منخرطة بصفة كاملة في إستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط عمل يمتد حتى آفاق 2035.

وأضاف أن المخطط “مبني على استغلال الطاقات المتجددة قصد إحداث القطيعة مع نمط الإنتاج والإستغلال الطاقوي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المحروقات”.

ويتمثل الهدف المسطر من طرف السلطات في البلاد ضمن هذا المخطط في تحقيق إنتاج يقدر بـ 15.000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في آفاق 2035 بفضل محطات كهروضوية منتشرة على مستوى العديد من مناطق الوطن كتلك المقررة بولاية بشار.

حيث يتوقع إنشاء 4 محطات من هذا النوع ببلديات القنادسة بطاقة إنتاج تقدر ب 120 ميغاوات والعبادلة مع إنتاج ايضا 80 ميغاوات إضافة إلى المحطتان اللتان تقعان ببني ونيف ولحمر بطاقة إنتاج تساوي 20 ميغاوات لكل منهما، كما جرى شرحه.

وأشارت من جهتها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب إلى أن “الجزائر تعتزم تطوير إستراتيجيتها الوطنية الطاقوية من خلال تطوير استعمال الطاقات المتجددة من خلال تطبيق قرارات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي وإنشاء نموذج رائد لتنمية اقتصادية قوية”.

وتطرقت الوزيرة في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني المسطر لتطوير الطاقات المتجددة بغرض إنتاج 15.000 ميغاوات من الطاقة الكهروضوئية مربوطة بالشبكة العمومية لتوزيع الكهرباء في آفاق 2035 و 1.000 ميغاوات أخرى خارج الشبكة في إطار التنمية المستدامة المحلية المسندة إلى دائرتها الوزارية.