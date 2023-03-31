عرقاب: الشركات المحلية مدعوة للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة.

وحسب بيان للوزارة فقد تمحور هذا اللقاء، حول “سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، على غرار مشروع البرنامج الوطني 15000 ميغاوات”.

كما تم التطرق إلى مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

وأشار عرقاب، بهذه المناسبة، بأن “القطاع يسعى إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين، داخل الوطن وخارجه، بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية وترقية المحتوى المحلي”.

كما دعا الشركات المحلية، عمومية كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة، مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال.

وأكد الوزير أيضا “استعداد القطاع لمرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة، بهدف زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني”، يضيف البيان.