عرقاب: تحضيرات لتصدير الطاقة الكهربائية نحو أوروبا بحرا

جانب من زيارة عرقاب إلى البيض

صرح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الثلاثاء، أن التحضيرات والدراسات جارية لتصدير الطاقة الكهربائية عن طريق البحر نحو أوروبا.

وجاءت تصريحات عرقاب لدى اشرافه بولاية البيض على تدشين المحطة المتنقلة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز 20 ميغاوات.

وقال الوزير أن “الجزائر أصبحت قطبا كبيرا في انتاج الطاقة الكهربائية بـ 25 ألف ميغاوات مما جعلها من الدول الرائدة في حوض المتوسط في إنتاج هذه المادة الحيوية”.

و في هذا الصدد، أوضح الوزير أنه “تجري حاليا التحضيرات والدراسات وبعض الإجراءات مع شركاء الجزائر الأوروبيين لانجاح هذه العملية”.

وسيتم إنتاج هذه الطاقة الكهربائية الموجهة للتصدير نحو أوروبا عن طريق الغاز الطبيعي وأيضا عن طريق المحطات المستقبلية للطاقة الشمسية التي سوف تلعب دورا هاما في تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

في سياق آخر وفيما يتعلق بمشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر وصول إلى أوروبا أكد عرقاب أن “هذا الخط في مرحلة متقدمة جدا من ناحية الدراسات.

وتابع عرقاب “لم يتبق من إنجاز هذا الخط سوى 1800 كلم من أصل 4 آلاف كلم موزعة على الدول الثلاثة”.

من جهة أخرى أفاد عرقاب بأن “عمليات الإستكشاف الخاصة بالغاز في المياه الإقليمية الجزائرية في حوض المتوسط جارية من طرف مجمع سوناطراك ضمن البرنامج التطويري للمجمع وذلك بالتنسيق مع شركاء أجانب”.