عرقاب: تحقيق 8 اكتشافات “كبيرة” و”مهمة جدا” في مجال المحروقات

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مساء الأربعاء، عن تحقيق ثمانية اكتشافات “كبيرة” و”مهمة جدا” في مجال المحروقات بالجزائر، وفي “مواقع جديدة”، منذ بداية السنة الجارية، وذلك بفضل مجهودات ذاتية لسوناطراك.

وصرح عرقاب الذي حل ضيفا على التلفزيون العمومي، قائلا “كانت لنا اكتشافات كبيرة بداية من مطلع هذه السنة ولغاية نهاية الاسبوع الاخير من شهر ماي الجاري وعددها ثمانية اكتشافات هامة جدا، سوف تعطي اضافة كبيرة بالنسبة للاحتياطات الوطنية من المحروقات، لا سيما بالنسبة للغاز الطبيعي”.

وأوضح أن الاكتشافات المسجلة تخص “مكامن جديدة للمحروقات تقع بكل من بشار وجنوب عين صالح وشمال جانت وجنوب اليزي وشمال ورقلة”.

ومن جهة اخرى، كشف الوزير عن توقيع اتفاق هام بين سوناطراك وعملاق المحروقات “شفرون” في “الأيام القليلة القادمة ” وهو ما سيساعد في “تطوير منجم كبير” وفي الرفع من الإنتاج الوطني للمحروقات، وذلك بعد التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم بين سوناطراك و “اكسون موبايل” ستتوج ب”عقود تطوير قبل نهاية السنة وتعطي إضافة كبيرة جدا لإنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر”.

وذكر بهذا الخصوص بأن سوناطراك وقعت في وقت سابق، في إطار قانون المحروقات الذي دخل حيز التطبيق سنة 2020، مع كبرى الشركات العالمية على غرار “إكينور” النرويجية و”ايني” الايطالية وكذا “أوكسيدونتال بتروليوم” الامريكية على عقود “مهمة و كبيرة” في مجال استغلال وتكرير وإنتاج المحروقات.

وبعد أن أكد موثوقية الجزائر كمصدر للغاز الطبيعي لأوروبا وآسيا، عبر وزير الطاقة والمناجم عن عزم السلطات الجزائرية مواصلة مجهوداتها لتموين شركائها بكميات كبيرة نحو هذه الاسواق، مجددا التأكيد على “هدف الجزائر المتمثل في زيادة وتكثيف انتاج الغاز”.

وفي ذات المنحى، أكد عرقاب أن الجزائر تملك الإمكانيات لرفع إنتاجها من الغاز الى 200 مليار متر مكعب سنويا “على المدى المتوسط”، مقابل إنتاج حالي بـ137 مليار متر مكعب.

وأرجع الوزير الإنجازات الكبيرة المسجلة في مجال الشراكة إلى تجسيد السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، مشيدا بالديناميكية التي تعرفها الجزائر في عديد القطاعات.