عرقاب: تخزين الوقود لمدة 30 يوما بدل 8 أيام حاليا

قال إن "نفطال" تنتهج سياسة استثمارية جديدة..

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، أن الدولة تعمل حاليا على ضمان تأمين تخزين الوقود على المستوى الوطني لمدة 30 يوما، بدل 6 إلى 8 أيام حاليا.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن”استراتيجية الدولة تهدف لضمان تأمين تخزين الوقود على المستوى الوطني لمدة 30 يوما بدل من 6 إلى 8 أيام حاليا”، مبرزا أن شركة “نفطال” تنتهج سياسة استثمارية جديدة تقوم على “اختيار موضوعي” للمشاريع الاستثمارية في هذا الميدان.

وفي رده على سؤال حول أسباب تأخر إنجاز مشروع مركز تخزين الوقود بجنجن بولاية جيجل، موجه من طرف النائب عبد الرزق تواتي، كشف السيد عرقاب أن شركة نفطال “قررت تأجيل هذا المشروع بعد دراسة جدوى أبرزت عدم توفره على الشروط المطلوبة”.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بالوضعية المالية “الصعبة” التي تعيشها شركة نفطال والتي “تفاقمت بفعل الوضعية الصحية الوبائية” والتي جعلت الشركة تنتهج – يضيف الوزير “سياسة استثمارية جديدة تقوم على اختيار موضوعي للمشاريع الاستثمارية على أساس المردودية وتخفيض التكلفة مع ترشيد النفقات”.

كما أشار الوزير إلى توفر ولاية جيجل، على مستوى بلدية الطاهير، على خزان وقود بطاقة 2300 متر مكعب بمعدل خروج كمية يومية تقدر بـ266 متر مكعب بما يضمن استقلالية لمدة 6 أيام.