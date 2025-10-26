عرقاب: حققنا 13 اكتشافا نفطيا جديدا في 2025

كشف وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، عن تحقيق مجمع “سوناطراك”، 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص ودون اللجوء الى شراكات أجنبية خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت.

وفي كلمة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة، أكد عرقاب على انجاز “سوناطراك” 7824 كم² من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد و7768 كم² في مجال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد.

وأوضح الوزير أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.

وفي ذات الإطار، تمكنت الشركة، من إنجاز ما يفوق 466.156 مترا في مجال الحفر الاستكشافي والتطويري بين جانفي وأوت مقابل 405.273 متر خلال نفس الفترة لسنة 2024، بارتفاع قدره 15 بالمائة بالإضافة إلى إنجاز 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024.

وتوقع عرقاب، أن يرتفع انتاج الجزائر من المحروقات خلال سنة 2026، الى 193 مليون طن مكافئ نفط، حيث سيسجّل الإنتاج الأولي المسوّق للمحروقات زيادة تقارب (03) ثلاثة ملايين طن مكافئ نفط.

وكشف الوزير، عن تسجيل تراجع في صادرات الجزائر من النفط خلال خلال الفترة الممتدة من جانفي الى نهاية سبتمبر بـ 15%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت مستوى 31 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت قيمة صادرات الغاز بنسبة ضئيلة جدّا قدرت بـ 1.1%.