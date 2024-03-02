عرقاب: حلول لـ3 تحديّات خرجت بها قمة مصدّري الغاز في الجزائر

عدّد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم السبت، 3 تحديّات قال إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في الجزائر قد توصّلت إلى اتفاق حول الحلول اللازمة لمواجهتها.

وذكر عرقاب في ندوة صحفية عقب ختام أشغال القمة، إن أعضاء المنتدى اتفقوا على “مقاربة يكون فيها الغاز حلّا لمشكلة تغيّر المناخ، بدلا من أن يكون مسبّبا للمشكلة”.

أما التحدّي الثاني الذي خرجت القمة بإجراءات لمواجهته، فهو استشراف واستباق الطلب العالمي على الغاز، حتى العام 2050. لمواكبته عبر المزيد من الاستثمارات في هذه الطاقة.

أما التحدّي الثالث، فهو “استعمال التكنولوجيا في استغلال الغاز من أجل مراعاة الشروط البيئية”. وهو ما سيتأتى عبر جهود مركز أبحاث الغاز الجديد المؤسّس في الجزائر، يقول عرقاب.