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الجزائر
كشف أن الدراسات تتم بالمجان

عرقاب: ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

ع. تڤمونت
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عرقاب: ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالكهرباء
أرشيف

اعرب محمـد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أن تطوير المحيطات الفلاحية يعد من أولويات الدولة، خاصة من حيث ربطها بالطاقة الكهربائية.

وكشف الوزير في هذا الشأن في رده على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص ربط المحيطات الفلاحية بالتيار الكهربائي، بتاريخ 10 ماي، أن وزارة الطاقم قد بذلت إلى جانب وزارتي الفلاحة والداخلية مجهودات مشتركة بالتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح سونلغاز قصد إعداد قاعدة بيانات تسمح بإحصاء وترتيب الأولويات فيما يخص احتياجات المستثمرات الفلاحية من الطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير أنه اعتمادا على الدراسات التي أعدتها مصالح شركة سونلغاز، تم تحديد نموذج الربط من الشبكة الحالية بما يسمح بضمان جودة أفضل في تموين الزبائن بالكهرباء مع ضمان أمن الشبكة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعطاء تعليمات قصد تسهيل إجراءات عملية الربط للمستثمرات والمساحات الفلاحية وذلك من خلال إجراء الدراسات مجانا، كما يتم الشروع في أشغال الربط بمجرد موافقة مديرية المصالح الفلاحية على أساس التقدير المالي المحدد، كما كشف عرقاب عن إصدار تعليمات إلى مصالح سونلغاز بوضع حيز الخدمة الشبكات التي انتهت بها الأشغال على مستوى المستثمرات الفلاحية.

وفي هذا الصدد، أوضح عرقاب بأن التسهيلات المقدمة قد مكنت من تشغيل 10 آلاف و369 مستثمرة فلاحية على مستوى التراب الوطني إلى غاية مارس 2022، من بينها 5834 مستثمرة فلاحية تقع في الولايات الجنوبية العشرين.

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